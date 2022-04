Auktion bei Robbe & Berking : Prominente Künstler aus Flensburg versteigern Kunst für die Ukraine

Die Versteigerung findet am Sonntag, 10. April, statt. Bis dahin kann man sich die Werke von Künstlern wie Friedel Anderson, Tietze Schmuck und Paul Wunderlich ansehen. Die Schätzpreise reichen bis 11.000 Euro.

Flensburg | Der Ukraine-Krieg bereitet auch Menschen in Flensburg schlaflose Nächte. So wie Tietze Schmuck. „Die Leute wollen helfen. Das ist das einzige, das Linderung verschafft“, beobachtet die Bildhauerin, die insbesondere für ihre hochgewachsenen Figuren bekannt ist. Sie entsann sich an eine frühere Auktion für eine Flensburger Kirche und hatte die Idee: Kun...

