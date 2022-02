Flensburg : Preissturz an der Tankstelle: Rekord-Spritpreise fallen um 13 Cent pro Liter

Mehrmals am Tag ändern die Tankstellen ihre Preise. An der Mürwiker Straße kam es dabei zum dramatischen Preissturz. Doch das Niveau bleibt hoch.

Flensburg | Dass die Benzinpreise momentan grundsätzlich nur steigen und das Preisniveau immer höher wird, ist für Autofahrer nichts Neues – ebensowenig wie die ständigen Änderungen der Preise, oft mehrmals am Tag. An einer Tankstelle an der Mürwiker Straße war die Preisschwankung am Morgen von einer Sekunde zur anderen extrem – ausnahmsweise wurde es günstiger. ...

