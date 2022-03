Krieg in der Ukraine : Dieselpreis liegt in Flensburg nur noch knapp unter 2 Euro – in Handewitt sogar drüber

In Handewitt kostete Diesel am Samstagmittag 2,02 Euro, Super stolze 2,11 Euro.

Flensburg/Handewitt | Die Kraftstoffpreise steigen seit Tagen unaufhaltsam an. Nahezu täglich werden neue Rekordpreise an den Zapfsäulen vermeldet. Nachdem die Super-Kraftstoffe Mitte der Woche flächendeckend die Zwei-Euro-Marke überschritten haben, hat der Diesel sie nun auch abseits der Autobahnrastplätze geknackt. Weiterlesen: Liveblog zum Ukraine-Krieg In Handewi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.