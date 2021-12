Flensburger Innenstadt : Wie Pop-up-Punsch, Marktschwärmer und Kunst den Käte-Lassen-Hof beleben

Der Flensburger Benedikt Bliese will mit seinen Ideen und Produkten den Hof zu einem Ort des Austauschs machen und Regionalität fördern. Die Nachfahren von Käte Lassen unterstützen das.

Flensburg | Auch lange nach Sonnenuntergang ist es im Käte-Lassen-Hof in Flensburg taghell. Lichterketten tauchen den historischen Hof dieser Tage in eine festliche Stimmung. Vom Holm aus gesehen werden am unteren Ende aus einer Adventshütte heraus flüssige Leckereien ausgeschenkt. Aber nicht irgendwas kommt in die fairen Becher aus der Pop-up-Bar, sondern Punsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.