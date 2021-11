Tote Frau auf A7 bei Schuby : Ehepaar soll vor der Tat auf der Flensburger Exe gewesen sein – Polizei sucht Zeugen

Gegen 4 Uhr soll das Ehepaar am Tattag bei der Exe geparkt und anschließend das Auto gewechselt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die diesen Vorgang beobachtet haben.

Flensburg/Schuby | Zur Aufklärung des Tötungsdeliktes auf der A7 bei Schuby am Samstag, 20. November, wenden sich die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission Flensburg mit einem ergänzenden Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Konkret geht es um Beobachtungen am frühen Samstagmorgen in der Zeit von 1 bis 5 Uhr auf der Flensburger Exe und der dortigen Katharinenstraß...

