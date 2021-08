Diebstahl in Munkbrarup : Unbekannte klauen zehn Kilo schweren Puter vom Feld

Außerdem sollen die Täter bereits in der Vergangenheit einen Schwedischen Blumenhahn entwendet haben.

11. August 2021, 08:45 Uhr

Flensburg | Einem Geflügelzüchter aus Munkbrarup wurden in den letzten zwei Wochen zwei seiner Tiere entwendet. Bereits in der Nacht vom 28. Juli auf den 29. Juli soll nach Angaben der Polizei ein Schwedischer Blumenhahn aus dem geschlossenen Hühnerstall entwendet worden sein. Das geht aus einer Mitteilung am Mittwoch hervor. Dabei handelte es sich um einen Zuchthahn mit dem seltenen Farbschlag in schwarz/weiß, so die Polizei.

Täter mussten hohen Zaun überwinden

Am Montag, 9. August, zwischen 13.30 Uhr und 20.45 Uhr kam es erneut zu einem Diebstahl. Diesmal wurde ein circa zehn Kilo schwerer Puter vom Feld entwendet. Auch dieser war als Zuchttier eingesetzt. „Das Geflügelgehege ist komplett eingezäunt und vernünftig gesichert. Um in das Gehege zu gelangen, hat der Dieb einen circa 1,60 m hohen Zaun überwinden müssen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei in Glücksburg hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat Personen oder Fahrzeuge in Munkbraup beobachtet, die mit diesen Diebstählen zusammenhängen könnten? Wer weiß, wo sich die gestohlenen Tiere befinden? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 04631/4050120 in Verbindung zu setzen.