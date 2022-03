Werftstraße in Flensburg : Autofahrer ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs – dafür aber mit 1 Promille

Der 28-jährige Autofahrer war nach einem missglückten Einparkversuch zu Fuß geflüchtet und hatte sich vor der Polizei in einem Gebüsch versteckt.

Flensburg | In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel einer Streife des 1. Polizeireviers Flensburg ein Fahrzeug auf, welches trotz Dunkelheit ohne Beleuchtung auf der Werftstraße in Richtung Norden geführt wurde. Als die Beamten das Fahrzeug auf einem Sandparkplatz kontrollieren wollten, konnten sie noch beobachten, wie dieses in auffälliger Weise zwischen zwe...

