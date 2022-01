Zwischen Goldelund und Wanderup : Polizei stoppt Autofahrer: Zu schnell und 2000 Liter Diesel ungesichert auf Ladefläche

Der Fahrer des falsch beladenen Kraftstoff-Transports gab bei der Polizeikontrolle falsche Personalien an – doch auch diese Person hat gerade keine Fahrerlaubnis.

Wanderup | Die Polizei hat in Wanderup ein zu schnelles Pkw-Gespann gestoppt, auf dem etwa 2000 Liter Diesel in ungesicherten Behältern umherrutschten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Fahrer hatte gar keine Fahrerlaubnis und gab auch noch falsche Personalien an. Ausgerechnet von einer Person, die ebenfalls zur Zeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ...

