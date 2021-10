Wohnungsdurchsuchung : Polizei beschlagnahmt in Harrislee 1,3 Kilo Cannabis und mehr als 1000 Euro Bargeld

Der 26-jährige Wohnungsbesitzer hat zugegeben, dass das Geld aus Drogenverkäufen stammt.

Harrislee | In einer Wohnung in Harrislee hat die Polizei 1,3 Kilogramm Cannabisblüten und 40 Gramm Haschisch sichergestellt. Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens hatte sich der Verdacht erhärtet, dass ein 26-jähriger Mann aus Harrislee mit Drogen handelt. Am Dienstagmorgen rückten dann Beamte der Bezirkskriminalinspektion Flensburg auf Antrag der Staatsanwalts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.