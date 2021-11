Gestohlenes Rad gefunden : Polizei Flensburg sucht Besitzer eines roten Damenfahrrads

Den mutmaßlichen Fahrraddieb konnte die Polizei bereits überführen. Nur der Besitzer des Fahrrads wird noch gesucht.

Flensburg | Bereits am Nachmittag des 25. Oktober, gegen 17 Uhr, wurde ein Mann beobachtet, der ein verschlossenes Damenfahrrad vom Parkplatz in der Schützenkuhle (gegenüber der Einmündung „Am Pferdewasser“) wegtrug. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Zeuge meldete den vermeintlichen Fahrraddiebstahl und wenig später fanden Beamte im Nahbereich das Fah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.