Flensburg : Einbruch in Elektronik-Shop am Holm: Zwei Jugendliche gefasst

Zwei Jugendliche haben gestanden, Smartphones im Wert von 3500 Euro gestohlen zu haben. Die Geräte hatten sie offenbar bereits verkauft, als die Polizei sie stellte.

Flensburg | Die Kriminalpolizei Flensburg hat einen Einbruch in einen Elektronikshop in der Fußgängerzone geklärt und zwei Tatverdächtige ermittelt. Beiden wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag in den Laden am Holm eingebrochen zu sein. Dort sollen sie mehrere Smartphones im Wert von rund 3500 Euro entwendet haben. Die Ermittlungen führten noch am se...

