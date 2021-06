Mohrkirch : Platz für den neuen Kindergarten: Schule wird abgerissen

Das 120 Jahre alte Gebäude wurde schon seit 2015 nicht mehr als Schule genutzt.

Mohrkirch | 120 Jahre war die Volksschule ein ortsbildprägendes Gebäude in Mohrkirch. In diesen Tagen wird das gesamte Gebäude abgerissen, um einem Kindergarten Platz zu machen. Viele Mohrkircher blicken mit nostalgischen Gefühlen auf die Abbrucharbeiten, ist doch dieser Schule mit viele Erinnerungen verbunden. Weiterlesen: So soll die neue Kita in Mohrkirch a...

