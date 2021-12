52 Jahre altes Gebäude : Planungen für die Sanierung der Grundschule Medelby sind gestartet

Die Sanierungsarbeiten sollen hauptsächlich in den Ferien stattfinden und Kosten von 50.000 Euro pro Jahr nicht übersteigen.

Medelby | Auch wenn das Schulgebäude aus dem Jahr 1969 bereits einige Umbauarbeiten und Sanierungen in der Vergangenheit hinter sich hat, ist das Alter in den Räumen Zweifels ohne zu erkennen. Der Zweckverband Bildungscampus Medelby beschloss aus diesen Grund eine Sanierung des Gebäudes in Angriff zu nehmen. „Dabei gilt es jedoch den laufenden Betrieb so gering...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.