Flensburg : Piepender Rauchmelder sorgt für Feuerwehreinsatz im Alten Husumer Weg

Flensburg | Ein piepender Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus im Alten Husumer Weg sorgte am Samstagnachmittag für einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Nachbarn hatten das Alarmsignal des Rauchmelders gehört und folgerichtig den Notruf gewählt. Da in der Wohnung niemand anwesend und von außen kein Schadenfeuer erkennbar war, schaute di...

