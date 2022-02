Flensburg : Pflegeheime massiv unter Druck: Immer mehr Corona-Fälle und immer weniger Personal

Während das Land im März den Freedom-Day feiert, ist die Lage in Flensburgs Pflegeheimen so angespannt wie kaum zu vor. Viele Bewohner und Mitarbeiter sind infiziert.

Flensburg | Thomas Russ ist besorgt. Die Pflegeheime in Flensburg haben fast täglich mit neuen Infektionen zu tun. Viele infizierte Bewohner und Mitarbeiter – „wenn das zusammenkommt, ist das eine sehr schwierige Situation, die wir in diesem Bereich zu bewerkstelligen haben“, äußerte sich der Fachbereichsleiter im Sozial- und Gesundheitsausschuss am Montag. In...

