Bundestagswahl 2021 : Petra Nicolaisen (CDU): So hat sich ihr Leben nach vier Jahren im Bundestag verändert

2017 hat Petra Nicolaisen den Bundestagswahlkreis 1 für die CDU gewonnen. Vier Jahre später heißt ihr Gegner Robert Habeck.

Wanderup | So wohnt also eine Bundestagsabgeordnete. Eine winzige Doppelhaushälfte am Ende einer Sackgasse in Wanderup. Das Wohnzimmer ist stilvoll eingerichtet, aber es ist kaum möglich, eine persönliche Note zu erkennen. Alles sieht aus wie in einer frisch bezogenen Ferienwohnung. Hier treffen wir Petra Nicolaisen an einem späten Freitagnachmittag. Sie komm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.