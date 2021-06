Perspektiven-Camp : 65 Bürger entwickeln Ideen für Glücksburgs Zukunft

Zwei Tage lang diskutierte Glücksburg digital über Themen wie Natur, Tourismus, Stadtbild, Stadtleben, Wohnen, Arbeiten und Mobilität.

Glücksburg | Denen, die daran teilgenommen haben, hat das Perspektiven-Camp sehr gut (60 Prozent) und gut (34 Prozent) gefallen. „Professionell, strukturiert und die Technik hat auch funktioniert“, lobten Teilnehmende. 65 Personen haben am Freitag, rund 40 am Samstag mitgemacht. Sie diskutierten in Chatrooms mit jeweils vier Personen zu vorgegebenen Themen wie ...

