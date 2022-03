Beach Club in Flensburg : Vier-Tage-Woche und Bonus: Wie Gastronomin Ute Johannsen jetzt nach Personal sucht

Auch in Flensburg suchen Gastronomen verzweifelt nach Personal. Der Markt ist wie leer gefegt. Deshalb geht die Flensburger Gastronomin nun neue Wege.

Flensburg | Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und die Gastronomie in Flensburg rüstet sich für die bevorstehende Saison. Was massiv fehlt, ist Personal. Die Flensburger Gastronomin Ute Johannsen blickt wie ihre Kollegen auf zwei harte, von Corona geplagte Jahre zurück. Die Krise hat dabei nicht nur ein Loch in das Budget gerissen, sondern auch in ...

