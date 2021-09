Kirchengemeinde Nordhackstedt : Nach fast 35 Jahren: Emotionaler Abschied von Pastor Frithjof Stahnke

Weil die Nordhackstedter Kirche nur wenige Menschen hätte aufnehmen können, fand der Abschiedsgottesdienst in der Mehrzweckhalle in Schafflund statt. Rund 350 Personen nahmen Abschied von „ihrem“ Pastor.

Nordhackstedt | Für die Kirchengemeinde Nordhackstedt geht eine Ära zu Ende. Nach fast 35 Jahren an einem Ort wurde Pastor Frithjof Stahnke in einem feierlichen Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Der Predigttext für seinen letzten Gottesdienst entstammte den alttestamentarischen Klageliedern. Aber, „sie sind mir eher fremd“, bekannte er. Im Gegenteil: „G...

