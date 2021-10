Angespannter Markt : Coronakrise trifft Flensburger Papierfabrik härter als die Rohstoffknappheit

Die Papierknappheit ist derzeit in aller Munde. Auch in Flensburg zeigen sich die Auswirkungen: Für manche Unternehmen stellt die Coronakrise allerdings nach wie vor eine noch größere Herausforderung dar.

Flensburg | Dass einmal ein Rohstoff wie Papier knapp werden würde, war vor Jahren noch kaum denkbar. Doch auch in Flensburg zeigen sich inzwischen die ersten Auswirkungen – wenn auch nicht so drastisch, wie andernorts. So gab es unter anderem Lieferengpässe bei Papiertüten in einigen Flensburger Supermärkten. Weiterlesen: Höhere Kosten und Lieferengpässe – We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.