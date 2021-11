Flensburg : Harrisleer Straße: Paketfahrer fährt mit 2,33 Promille gegen Betonpoller

Den Unfall mit dem Betonpoller bemerkte der 24-Jährige nicht und fuhrt mit plattem Vorderreifen weiter.

Flensburg | Am Mittwoch gegen 1.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei im Bereich der Harrisleer Straße ein Mercedes Vito mit Münchner Kennzeichen auf. Das Fahrzeug fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinien und rammte beim Abbiegen einen Betonpoller. Der Fahrer fuhr weiter, so dass die Beamten sich entschlossen das Fahrzeug zu ...

