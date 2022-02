Zwischen Langstedt und Treia : Paddeln für eine saubere Treene: Kajakfahrer um Jonathan Beutel sammeln Müll

Jonathan Beutel hat mit mehreren Helfern Müll aus der Treene gefischt. Das Hochwasser hatte dabei Vor- und Nachteile.

Langstedt/Treia | Die anhaltenden Regenfälle der letzten Wochen haben das Flussbett der Treene an vielen Stellen von wenigen Metern Breite auf mehrere hundert Meter anschwellen lassen. Obwohl der eigentliche Verlauf der Treene mancherorts nur noch zu erahnen ist, wagte sich Jonathan Beutel von Jo‘s Kajak-Station in Seeth mit sieben Mitstreitern in die Fluten. Ihre Miss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.