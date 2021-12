Flensburger Förde : Wegen Ostwind und Regen rechnen Experten mit Überschwemmung am Abend

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat für den Abend einen Anstieg des Wasserstandes berechnet. Überschwemmungen sind möglich.

Flensburg | Nach dem stürmischen Westwind der vergangenen Tage, der für einen eher niedrigen Wasserstand in der Förde gesorgt hat, hat der Wind nun auf Ost gedreht. Am Abend sind Überschwemmungen der ufernahen Bereiche möglich. Prognose für Abend: Ein Meter über Normal null Am Sonntagmittag lag der Pegel bereits knapp 80 Zentimetern über dem Normalhöh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.