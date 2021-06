Flensburg : Ordnungsamt lässt berühmte Schuhe in der Norderstraße beseitigen

Die etwa 400 Schuhe am Drahtseil hatten sich mit Regenwasser vollgesogen und wurden offenbar zu schwer für die Verankerung.

Flensburg | Sie waren so etwas wie das inoffizielle Wahrzeichen Flensburgs und insbesondere bei Touristen ein beliebtes Fotomotiv: Die über Stahlseilen baumelnden Schuhe am Beginn der Norderstraße. Doch seit Dienstagnachmittag ist die Stadt um eines der „Shoefiti“ genannten Kunstwerke ärmer – es musste aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Das Ordnungsamt be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.