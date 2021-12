Coronavirus-Mutation : Verdachtsfälle bestätigt: Omikron-Variante hat Flensburg erreicht

Die drei Personen, die von einer Reise aus Namibia zurückgekehrt waren, befinden sich in Flensburg in Quarantäne.

Flensburg | Die Laboruntersuchungen an der Charité in Berlin haben den Verdacht auf die Omikronvariante bei den drei Personen, die in der vergangenen Woche von einer Reise aus Namibia zurückgekehrt waren und unmittelbar danach positiv auf Covid-19 getestet wurden, bestätigt. Dies teilte die Stadt Flensburg am Samstagvormittag mit. Es handelt sich um zwei Flens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.