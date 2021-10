1. Oeverseer Seifenkisten-Rennen : Das Treenetal wird zur Rennstrecke für Bobby-Cars und fahrende Kisten

Die Idee für das Seifenkisten-Rennen wurde durch einen Zufall geboren. Die Resonanz auf das Event ist bei Alt und Jung groß.

Oeversee | Alles begann, als Susann Saatze bei einem Flohmarkt zwei Bobby-Cars in die Hände bekam. Die Friseurin kaufte sie. „Eigentlich wollte ich sie verschenken“, erzählt sie. Doch die Bobby-Cars wurden zum Beginn einer verrückten Idee. Nach einer Probefahrt fand Saatze Gefallen an den kleinen Flitzern. Der Gedanke an ein Seifenkisten-Rennen entstand. Eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.