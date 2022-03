Spendenaktion im Amt Schafflund : Speditionen bringen Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge auf den Weg

Über vier Tage wurden die Spenden im Bürgerhaus in Schafflund gesammelt, in Hörup und Nordhackstedt gab es zusätzliche Sammelstellen. Um die Aktion zu unterstützen, stand eine Zwei-Seiten-Liste an Helfern zur Verfügung.

Schafflund | 13.000 Einwohner des Amtes waren aufgerufen, Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge zu spenden, von warmer Winterbekleidung über Babynahrung bis hin zu Drogerieartikeln. Das Echo war enorm. Neben warmer Winterkleidung kamen erfreulicherweise sehr viel Babynahrung, Hygieneartikel und Medizin für die Hausapotheke zusammen. Dabei waren viele Spender, ...

