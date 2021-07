Todeskreuzung Haurup-Hoffnung : Noch immer keine Ausschreibung für Ampelanlagen veröffentlicht

Handewitts Bürgermeister Thomas Rasmussen ist unzufrieden mit der Kommunikation des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr.

Handewitt | Wann bekommt die Kreuzung in Haurup-Hoffnung endlich ihre Ampeln? Im Sommer 2018 hatte das Wirtschaftsministerium in Kiel grünes Licht gegeben, die Stopp-Schilder an den Einmündungen des Oeverseerings in die Bundesstraße 200 gegen eine Lichtsignal-Anlage auszutauschen. 2019 blieben zwei Ausschreibungen ergebnislos, ein dritter Anlauf lässt seitdem auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.