Am Nordertor : Neustadt in Flensburg: Falschparker legt Buslinie 1 lahm

Weil ein Auto am Nordertor verkehrswidrig parkte, kam ein Linienbus für rund eine Stunde nicht vom Fleck. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Flensburg | Rund eine Stunde lang steckte ein großer Gelenkbus der Linie 1 am Samstagnachmittag in der Nähe des Nordertors fest, weil ein Autofahrer seinen Wagen verkehrswidrig abgestellt hatte. Der in Richtung Krusau fahrende Bus kam entsprechend seiner Route von der Schiffbrücke, um nach links in die Straße „Am Nordertor“ einzubiegen. Von dort aus sollte die...

