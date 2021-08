Inzidenz beträgt 63,4 : Nur geringes Niveau an Impfdurchbrüchen: Neun Corona-Fälle in Flensburg

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Flensburg stagniert zum Wochenende. Der Inzidenzwert liegt bei 63,4.

Flensburg | Am Freitag meldet die Stadt Flensburg neun neue Corona-Infektionen. Das sind vier mehr als noch vor einer Woche. Akut sind 111 Flensburger mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt ist das Infektionsgeschehen weniger dynamisch als noch vor zwei Wochen. Derzeit befinden sich außerdem 330 Flensburger in Quarantäne. Wie die Verwaltung mitteilt, wird be...

