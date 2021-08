Inzidenz bei 109,8 : Die meisten Neuinfektionen bei Kindern: Neun neue Corona-Fälle in Flensburg

Zum Wochenstart sinkt der Inzidenzwert in Flensburg leicht: Die Stadt verzeichnet neun neue Corona-Fälle, drei weniger als noch eine Woche zuvor.

Flensburg | Am Montag meldet die Stadt Flensburg neun neue Corona-Fälle und weniger Neuinfektionen als noch vor einer Woche. Der Inzidenzwert sinkt somit auf 109,8. Damit gehört die Stadt dennoch im bundesweiten Vergleich der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen zu den Spitzenreitern. Nachdem allein am Wochenende 32 neue In...

