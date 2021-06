Gebühren bis Anwohner-Parken : Neues Parkraumkonzept: Flensburg befragt die Bürger

Was denken die Bürger über die Parkplatzsituation in Flensburg? Darum geht es in einer Online-Befragung der Stadtverwaltung. Im Vordergrund steht nicht nur der Autoverkehr.

Flensburg | Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, und das ohne eine Wut-Welle der Autofahrer. Kann das funktionieren? Mit dem „Masterplans Mobilität“ hat sich die Stadt Flensburg ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Parkplatzmangel, Parkgebühren und Anwohnerparkregelungen sorgen schließlich nicht nur in Flensburg für Konflikte. Im Rahmen des Masterplans erstellt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.