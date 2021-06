Neubaugebiet „Norderlück“ : Langballig will wachsen: So wird das neue Baugebiet jetzt geplant

Das Neubaugebiet Norderlück hat durch die mehrheitliche Zustimmung der Gemeindevertreter in Langballig nun die nächste Hürde genommen. Veränderungen gab es noch einmal bei der Straßenführung.

Langballig | Zwei Bauleitplanungen hatten die Gemeindevertretung Langballig lange beschäftigt, sie waren sogar zur weiteren Beratung in den Bauausschuss zurückverwiesen worden. Auf der zweiten Sitzung unter Leitung von Bürgermeister Kurt Brodersen innerhalb einer Woche brachte das Gremium sie nun in der Aula der Grundschule auf den weiteren Weg. In beiden Fällen t...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.