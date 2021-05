Nordhackstedt : Neues Baugebiet für Einfamilienhäuser

Sieben Grundstücke stehen zur Bebauung an. Die Vergabe soll bevorzugt an Nordhackstedter erfolgen, an solche mit einem Arbeitsplatz in der Gemeinde oder einem familiären Bezug.

Nordhackstedt | Es wurde schon einiges an Erde bewegt, der Verlauf der neuen Straße „Maykoppel“, die das Baugebiet erschließt, ist nun zu erkennen. Das Regenrückhaltebecken steht, die Ver- und Entsorgungsleitungen werden gelegt. „Irgendwann im Sommer, vielleicht auch im Herbst, wird die Erschließung abgeschlossen sein. Wir haben keinen Zeitdruck“, sagt der Bauausschu...

