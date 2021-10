Schluss mit Schmuddeltoiletten : Flensburger Bahnhof bekommt neue WC-Anlage

Immer wieder gab es Klagen über Vandalismus und Verschmutzungen und entsprechende Forderungen nach einer umfänglichen Renovierung.

Flensburg | Wer in diesen Tagen als Reisender das Örtchen in der Halle des Bahnhofs benutzen will oder muss, steht vor verschlossener Tür. Ein eilig hingekritzeltes Schild weist darauf hin: WC’s vor dem Bahnhof rechts. Dann ist, je nach Druck und Dringlichkeit, Eile geboten. Die WCs im Flensburger Bahnhof wurden ohnehin ungern und nur im äußersten Notfall genu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.