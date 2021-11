Flensburger Werft : Neue Sorge um FSG: Gericht erklärt Tennor Holding von Lars Windhorst für insolvent

Ein Gericht in Amsterdam hat die Muttergesellschaft der Flensburger Werft für zahlungsunfähig erklärt. Inhaber Lars Windhorst hat Einspruch eingelegt.

Flensburg | Mit ihrem neuen Eigentümer Lars Windhorst und seiner Tennor Holding sollte die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) eigentlich in ruhigeres Fahrwasser steuern. Tatsächlich stehen inzwischen wieder Aufträge in den Büchern der Werft, die sich in den vergangenen Jahren auf den Bau von RoRo-Fähren spezialisiert hat. Ruhe kehrt dennoch nicht ein. Am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.