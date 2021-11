Verkehrssicherheit : Neue Schülerlotsen für die Eichenbachschule Eggebek

Die siebten Klassen lernen, wie man am Fußgängerüberweg den kleineren Schülern hilft, sicher über die Straße zu kommen.

Eggebek | Aufmerksam hört die Schülergruppe der 7. Klasse der Eichenbachschule Eggebek auf die anschaulichen Ausführungen, die Helge Hacker von der Polizeidirektion Flensburg an diesem Morgen über die Aufgaben als Schülerlotse gibt. Die jungen Schüler werden diese Aufgabe am Fußgängerüberweg an der Hauptstraße vor der Schule bald für ein Jahr übernehmen und dan...

