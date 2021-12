Berufsfeuerwehr : Auf dem Parkplatz am Lornsendamm: Neue Rettungswache Nord für Flensburg

Um auch bei den stetig steigenden Einsatzzahlen die Notfallrettung im nördlichen Stadtgebiet, in Harrislee und dem weiteren Umland sicherzustellen, wird der Bau einer Rettungswache im nördlichen Stadtgebiet notwendig.

Flensburg | Flensburg bekommt eine neue, zusätzliche Rettungswache. Im Norden der Stadt, auf dem bisherigen Park & Ride Parkplatz am Lornsendamm, soll so zeitnah wie möglich eine weitere Rettungswache entstehen. Notwendig wird diese um die flächendeckende Sicherstellung der Notfallversorgung zu gewährleisten und weil bestehende Standorte bereits vollständig be...

