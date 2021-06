Öbiz Flensburg : Dr. Lena Hammann beobachtet Aufwertung der Pflegeberufe durch Pandemie

Die neue Geschäftsführerin des Ökumenischen Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen in Flensburg tritt zum 1. Juli die Nachfolge von Angela Diekmann an, die 18 Jahre lang das Öbiz prägte.

Flensburg | „Die Pandemie hat nochmals zu einer Aufwertung in der öffentlichen Wahrnehmung der Pflegeberufe geführt, die bereits in den letzten Jahren eingesetzt hat“, sagt Dr. Lena Hammann, neue Geschäftsführerin des Ökumenischen Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen (Öbiz). Zum 1. Juli tritt sie die Nachfolge von Angela Diekmann an, die 18 Jahre lang ...

