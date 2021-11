Nachfolger des Impfzentrums : Neue Impfstation in der „Flensburg Galerie“ soll spätestens im Dezember öffnen

Die nun angemietete Ladenfläche liegt im ersten Obergeschoss des Einkaufszentrums direkt neben dem Elektronik-Fachmarkt Saturn. Viele Flensburger warten bereits auf ihre Boosterimpfung.

Flensburg | Bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für den Nachfolger des Impfzentrums ist die Stadt Flensburg fündig geworden: Die „Impfstation“ wird in spätestens zwei Wochen in der „Flensburg Galerie“ öffnen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Stadtverwaltung berichtet, dass man das neue stationäre Impfangebot gerne innenstadtnah einrichten mö...

