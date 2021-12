Galerie Urbanica in Flensburg : Urbane Kunst im Käte-Lassen-Hof: Emin Yilmaz holt Street Art von der Straße

Im Käte-Lassen-Hof tut sich was: Eine neue Galerie für urbane Kunst will Künstler zwischen Hamburg und Kopenhagen nach Flensburg holen.

Flensburg | Der riesige gelbe Fisch guckt etwas finster. Torpedoartig zieht sich sein Leib über die Wand an einem schnöden Parkplatz mit Kieselsteinen und Abschleppwarnungen. Neben dem halb gesperrten, weil überaus maroden Parkhaus. Er prangt dort mitten in der Innenstadt, und zwar in dem Teil, der zu Nutzzwecken bestimmt der Hässlichkeit überlassen wird. Gena...

