Zahlen vom Samstag : 19 neue Corona-Fälle in Flensburg – Inzidenz steigt auf 83,2

Am Samstag ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Flensburg erneut drastisch angestiegen.

Flensburg | Seit nunmehr knapp zwei Wochen steigen die Corona-Zahlen in Flensburg stetig an, in den letzten Tagen sogar deutlich. Allein am Donnerstag und Freitag kamen 31 neue Fälle hinzu. Auch am Samstag sind in der Fördestadt erneut 19 neue Corona-Fälle bekanntgeworden. Das teilte die Stadt mit. Demnach sind aktuell 93 Menschen mit dem Coronavirus infiziert...

