Wetter : Nebel und Frost: Der Winter ist zurück in Flensburg

Nach den Sonnigen Tagen wird es wieder trübe. Ab dem Wochenende soll es noch einmal kälter werden.

Flensburg | Dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern, Raureif und gefrorene Autoscheiben: Der Winter hat sich in der Nacht im Norden zurückgemeldet. Auch die weiteren Wetteraussichten lassen den Frühling vorerst in die Ferne rücken. Weiterlesen: Frühlingswetter: Hoch „Kai“ treibt die Flensburger nach draußen Am Morgen war wieder das schon verdrängte G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.