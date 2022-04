Attraktion in Medelby : Nach zwei Jahren Coronapause: Gemeinsames Oldtimerpflügen findet wieder statt

Auf einem Acker nördlich von Medelby an der Kreuzung Am Stangacker / Norderfeldweg können die alten Maschinen am Samstag in Aktion betrachtet werden.

Medelby | Historische Trecker kommen am Samstag in Medelby zum Einsatz. Die Ackermaschinen der Oldtimerfreunde Medelby sorgen am kommenden Wochenende ab 10 Uhr für eine kleine Zeitreise und sollen den Wandel der Landwirtschaft durch die Weiterentwicklung der Traktoren sichtbar machen. Auf einem Acker nördlich von Medelby an der Kreuzung Am Stangacker / Norde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.