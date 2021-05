Sörup-Barg : Nach vergeblichen Sprengversuchen: Windrad stürzt im Wind einfach um

„Die Standhafte“, wie der Volksmund die störrische Windkraftanlage in Sörup getauft hat, steht nicht mehr.

Sörup | Es war am Freitagnachmittag um 16.25 Uhr. „Ich saß gerade im Büro, als es rumste“, berichtet Anwohner Jürgen Jordt von dem Moment, in dem die inzwischen bundesweit bekannte Windkraftanlage in Sörup-Barg aufgab und einfach umfiel. Zwei Sprengversuche hatte die Anlage in den vergangenen Tagen überstanden. Auch mit Seilen war der Mühle nicht beizukomm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.