Flensburg : Traditionsbaustelle Adelbykamp: Straße erstmals seit Jahren wieder frei

Die Dauerbaustelle war jahrelang ein Ärgernis für die Anwohner. Nun ist das Projekt endlich fertig.

Flensburg | Es war vermutlich eine der am längsten andauernde Straßensperrung für Bauarbeiten in den letzten Jahren in Flensburg: Doch nach mehr als zweieinhalb Jahren wurde der Adelbykamp am Freitag wieder freigegeben. Doch Autofahrer müssen sich bei der Fahrtrichtung umstellen. Weiterlesen: Baustellen-Ärger im Adelbykamp Weiterlesen: Kein Ende der Dauerba...

