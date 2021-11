Tarp : Nach tödlichem Unfall: Gemeinde sichert Trampelpfad am Bahnübergang

„Auch wenn es eigentlich gar nicht unsere Aufgabe ist, sind wir hier im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig geworden“, sagt Patrick Kehler vom Ordnungsamt.

Tarp | Nach dem tödlichen Unfall am Bahnübergang in Tarp, bei dem ein ein Fahrradfahrer ums Leben kam, hat die Gemeinde nun gehandelt und einen Schleichweg auf die Gleise gesichert – wenn auch nur provisorisch. Bei dem Unfall in der Bahnhofstraße war ein 96-jähriger Mann vor rund eineinhalb Wochen mit seinem Fahrrad von einem Güterzug erfasst und getötet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.