Drei Standorte : Nach dramatischem Zwischenfall beim Fußball: Defibrillatoren für Großsolt und Freienwill

Die Defis stehen nun am Sportplatz und an der Schule in Großsolt sowie an der Kindertagesstätte in Freienwill. Ein vierter Standort ist in Planung.

Freienwill | „Wir hoffen, dass niemand unsere Defibrillatoren benötigen wird. Aber sie können Leben retten, wenn das Herz akut aussetzt.“ Lutz Clausen, zweiter Vorsitzender des TSV Großsolt-Freienwill, weiß, wovon er redet. Ein Fußballer seines Sportvereines brach im August während eines Pokalspieles in Süderbrarup auf dem Platz regungslos zusammen. „Glücklicherwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.