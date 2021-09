Frühgeburt in Flensburg : Nach tragischem Todesfall ist Kooperation von Diako und Süddänemark ungewiss

Ein dänisches Paar wird über die Grenze in die Diako geschickt, weil in Dänemark kein Platz für die bevorstehende Geburt frei ist. Das Kind stirbt, und eine bürokratische Katastrophe nimmt ihren Lauf.

Flensburg | Jamila und Esmer Gvozden aus Taulov, einem Ort zwischen Kolding und Fredericia, sind in froher Erwartung auf ihr zweites Kind. Doch viel zu früh Ende Juli setzen bei der jungen Frau die Wehen ein. Das Odense Universitetshospital ist als eine von insgesamt vier Kliniken in Dänemark auch auf Frühgeburten spezialisiert, doch wie alle im Land in diesem So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.