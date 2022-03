Hoher Sanierungsbedarf : Nach Ruhestand von Pastor Stahnke: Pastorat in Nordhackstedt steht zum Verkauf

35 Jahre lang lebte Pastor Frithjof Stahnke in dem Gemäuer, das schon seit über 100 Jahren ein Zuhause für Pastoren war. Damit ist nun Schluss.

Nordhackstedt | Das große Verkaufsschild an der Ortsstraße in Nordhackstedt ist nicht zu übersehen: Hier soll nicht irgendein Haus veräußert werden, sondern das altehrwürdige Pastorat der Kirchengemeinde. Ein Gebäude, das mit einer langen Geschichte aufwarten kann. Nach Abbruch des alten Bauernhofs mit integriertem Pastorat wurde es in großzügigem Stil mit zahlreiche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.